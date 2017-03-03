علقت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوة فيلمها "يوم للستات" التى أقيمت ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى، على ارتداء الفتاة الشعبية لـ "مايوه" والتى جسدتها الفنانة ناهد السباعى قائلة "أهل الحارة كلهم كانوا بينزلوا بتيشرت وبنطلون، وأنا كنت بلبس زيهم وفوقيه قميص نوم كمان وفى اللى بتنزل بجلاليب وكلهم بالطريقة دى".



وتابعت "لكن ناهد السباعى كانت عاملة دور واحدة هبلة وبيقولوا عليها عبيطة الحارة ومن أول مشهد فى الفيلم والناس بتتكلم عنها ويقولوا عليها "عزة العبيطة"، وغير كده هى صغيرة فى السن ومش بتتعامل مع نفسها على انها أنثى خالص، لأنها بتعتبر نفسها ولد وحتى بتلعب مع الولاد كرة قدم، ولما كابتن حمام السباحة اللى عامل دوره إياد نصار قالها إن هيكون فى يوم للستات وممكن تجيبى مايوه وتنزلى فى الميه فرحت أوى، فبقيت حديث الحارة بما إن مش من تقاليدهم إن حد منهم يلبس مايوه".