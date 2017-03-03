شاركت الفنانة المصرية مي نور الشريف جمهورها بصور طريفة من كواليس مسلسل "اللهم إني صائم" الذي يتم تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وظهرت في الصور المنشورة على "انستغرام" بالحجاب برفقة الفنان مصطفى شعبان والفنانة ماجدة زكي، التي خطفت الانظار بفقدها الكثير من وزنها الزائد الذي اكتسبته في السنوات الأخيرة، وبدت بملامح ناعمة وكأنها أصغر كثيراً من عمرها الحقيقة.

يذكر أن مي تواصل تصوسر المسلسل الذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة مصطفى شعبان، ووفاء صادق، ومي نور الشريف، وريم مصطفى، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أكرم فريد.