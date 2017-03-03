أعربت النجمة المصرية شيرين عبد الوهّاب عن اعتذارها لنظيرتها اللبنانية اليسا في موقف شجاع يدل على حسن نيتها وعفويتها وصفاء سريرتها، بسبب الكلام الذي قالته في حفل زفاف الفنانَين عمرو يوسف وكندة علّوش، وتم تسريبه في مقطع مصور أثار جدلاً في حينه.

وجاء حديث شيرين لكاميرا "أغاني أغاني" على هامش مشاركتها في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت حيث أحيت حفلاً ناجحاً جداً.

ورداً على سؤال المذيع فراس حليمة حول عفوية شيرين التي تؤدي أحياناً الى فهمها بطريقة خاطئة، أجابت المطربة المصرية: "انا بتفهم غلط، وفي حادثة قريبة وانا اتفهمت غلط فيها".

وأضافت: "زي ما قل فاعتذاري، كل فنان عندي لديه قيمة عندها وقيمته هذه محفوظة، وعمري ما اهين حد".

ووجهت رسالة خاصة لإليسا: "ماحبش حد يحاسبني على قعدة خاصة مع اصحابي واحنا منهزر، الواحد ممكن يقول ويعمل اي حاجة، وما ينفعش ده يتاخد علي، كل الناس عارفة اديه انا بحترم نفسي ولي حواليي".

وأضافت في جوابها على كلام حليمة حول عدم رد عمرو دياب وإليسا عليها لأنهما يدركان حسن نيتها: "اقلك بصراحة، انا لي تعنيلي اكتر اليسا، فعلاً كنت بهزر ومش عايزاها تزعل مني خالص".

وأكّدت أنها تندم على المواقف التي جعلت الناس تفهمها بشكل مغاير لقصدها.

يذكر أن شيرين قالت خلال حفل الزفاف: "أنا عارفة أن حماقي بيحب إليسا بس أنا في ناس بتحبني برضو.. والحمد لله أنا كله طبيعي مفيش نفخ".