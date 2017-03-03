جدل كبير صاحب الإعلان عن أحدث أفلام الفنان المصري بيومي فؤاد، بعدما جاء اسم الفيلم ليكون هو الأطول في تاريخ السينما المصرية، خاصة أنه يتكون من 11 كلمة ويحمل اسم "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة".

الفيلم يشارك في بطولته إلى جوار بيومي فؤاد كل من أحمد فتحي ومحمد سلام ومحمد ثروت، ويدور في إطار كوميدي يحمل توقيع المخرج شادي علي.

الفنان بيومي فؤاد أكد في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن الفيلم كان يحمل اسم "هجمة مرتدة" قبل أن يتحول إلى هذا الاسم الطويل، مشيراً إلى أن الاسم الموجود في الوقت الحالي يعبر عن القصة التي يتناولها العمل، كما أن اختيار هذا الاسم الطويل مقصود.

وفيما يخص عدم قدرة كثيرين على حفظ اسم الفيلم، وتأثير ذلك على المستقبل التجاري للعمل حينما يطرح بدور العرض، فقد أوضح فؤاد أنه من الممكن أن يستفز الجمهور من الاسم الطويل للعمل فيكون هذا في صالح الفيلم، معتبرا أن الأمر جديد ويعد رهانا في نفس الوقت.

الفيلم يدور حول ثلاثة شبان (محمد سلام ومحمد ثروت وأحمد فتحي) تجمعهم الصدفة خلال رحلة متجهة إلى لبنان، فتقع بينهم العديد من المواقف الكوميدية، فيما يقوم بيومي فؤاد بدور خال الفنان محمد ثروت في الأحداث، وتم تصنيف الفيلم لمن هم أكبر من 16 عاما.

حقيقة الاستبعاد من مسلسل عادل إمام

وإلى جوار الفيلم يشارك الفنان بيومي فؤاد في عدد من الأعمال الدرامية، وترددت بعض الأنباء عن استبعاده من المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" للزعيم عادل إمام، إلا أن بيومي فؤاد أكد أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح فؤاد أن ما حدث أنه كان مرشحا للمشاركة في مسلسل "لمعي القط" الذي يقوم ببطولته محمد عادل إمام، وتتولى إنتاجه شركة "سينرجي" التي تتولى إنتاج مسلسل عادل إمام، ووقتها أخبره المنتج الفني أنهم سيستعينون به في مسلسل عادل إمام أيضا.

وأكد فؤاد أن هذا هو ما حدث ولم يتصل به أحد من أجل المشاركة في مسلسل عادل إمام ولم يحصل على السيناريو، وبالتالي فهذا لا يعني استبعاده من العمل، كما أوضح أنه لم يشارك أيضا في مسلسل محمد عادل إمام بعدما رفض المخرج عمرو عرفة مشاركة ممثل في دور هام بالمسلسل وهو منشغل بأعمال أخرى.