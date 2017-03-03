أبهر جان خليل البالغ من العمر 13 عاماً لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز" بنسخته الهولندية، واستطاع أن يتأهل إلى المرحلة الثانية من البرنامج.

خليل أدى أغنية "دايموندز" للمغنية #ريهانا، إلا أنّ المفاجأة كانت عندما أفصح الفتى أنه لا يجيد اللغة الهولندية لأنه سوري الجنسية ووصل إلى هولندا منذ 6 أشهر. وقال: "أعيش في مخيم في مدينة ديفينتر وأريد أن أبدأ حياة جديدة"، شاكراً المنظمة على المساعدة التي تقدمها للمخيم .

وتتألف لجنة الحكم في البرنامج من مغني الراب الهولندي المغربي الأصل علي بي، والمغنية الهولندية إلسا ديلانغا، والمغني الهولندي ماركو بورساتو، الذي اختاره جان ليكمل معه مشواره في المسابقة.