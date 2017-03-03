بعد عمله طيلة السنوات الست الماضية مع المنتج، تامر مرسي، وعلى الرغم من عدم عرض مسلسلات شهر رمضان 2017 بعد، إلا أن الفنان عادل إمام فاجأ الجميع وتعاقد رسمياً مع نجله المخرج رامي إمام، على عمل تليفزيوني لشهر رمضان 2018، الذي قام بتأسيس شركة إنتاج، وفضّل أن يكون عمله الأول مع والده، وسوف يتم التحضير للعمل بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

من جانبه أعرب المخرج، رامي إمام، عن سعادته بالتعاون مع الفنان الكبير، عادل إمام، على مدار السنوات الماضية في مسلسلاته الرمضانية: "لقد كان لي الشرف أن أكون مخرج أعمال فنان كبير بحجم عادل إمام في أعمال كثيرة لاقت نجاحاً كبيراً"، وأكد أن شركته ستضع كل إمكانياتها للخروج بعمل فني ضخم ومختلف، يليق بفنان صاحب تاريخ وثقل، مثل عادل إمام".

كما أكد المدير التنفيذي للشركة، هشام تحسين، أن الشركة تسعى لتقديم كل ما هو مختلف وإبداعي لإسعاد أكبر قاعدة من الجماهير في مصر والعالم العربي، لذلك قررنا أن يكون أول أعمالنا إنتاج مسلسل كبير وضخم لنجم محبوب وله شعبية عظيمة في جميع أنحاء الوطن العربي، وهو النجم عادل إمام".