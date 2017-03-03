تفرض النجمة المصرية الشابة روبي السرية على مسلسلها الرمضاني المقبل «رمضان كريم»، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عبدالله، وفي أولى تجارب المنتج أحمد السبكي في الدراما التلفزيونية.

وتجسد روبي دور فتاة متمردة تريد الخروج على عادات وتقاليد الحارة التي تعيش فيها، ما يجعلها تتصارع مع والدتها «سلوى عثمان» ومع شقيقتها «ريهام عبدالغفور»، فتطل بشخصية الفتاة المحجبة المتدينة.



وذكرت تقارير صحافية انه يتردد أن هناك صراعا داخل الكواليس بين ريهام وروبي حول البطلة التي ستتم كتابة اسمها في بداية التتر، لكن المخرج سامح عبدالعزيز لم يحسم الأمر حتى الآن لإنهاء الأزمة.

ويناقش العمل عادات المصريين في الشهر الفضيل من خلال عدد من العائلات في حارة شعبية، وتجسد نجلاء بدر دور راقصة معتزلة تزوجت من الفنان محمد لطفي، بينما يلعب الطفل كريم الأبنودي دور الشقيق الأصغر لروبي، وهو الطفل الذي ظهر في فيلم «حلاوة روح» مع هيفاء وهبي.

هذا، وقد حصلت أزمة كبيرة بين روبي والمنتج أحمد السبكي جعلتها تعتذر عن المشاركة في بطولة هذا العمل، لكنها تراجعت عن قرارها وعادت الى التصوير بعد تدخل النقيب أشرف زكي وعقد جلسة صلح بينهما.

وبعيدا من المسلسل، تواصل روبي تصوير فيلمها «علي بابا» الذي تعود من خلاله الى السينما وكانت قد بدأت التصوير قبل أشهر قليلة، وذلك لرغبة منتجه السبكي بعرض الفيلم في موسم الصيف المقبل، ويشاركها البطولة السينمائية الفنان أحمد فهمي الذي يجسد دور والدها، أما أحداث الفيلم فتدور في إطار فنتازي، ومن المفترض أن تنتهي روبي من العمل خلال الأسابيع المقبلة.