أعربت الفنانة سوسن بدر عن استيائها إزاء عدم التزام المنتج محمد الباسوسي منتج مسلسل «الدخول في الممنوع»، بسداد مستحقاتها نظير مشاركتها في العمل، على الرغم من التزامها ببنود التعاقد وانتهائها من تصوير جميع مشاهدها في المسلسل.

وأكدت بدر، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها بعد إخلال الباسوسي الذي يمثل جهة إنتاج مسلسل «الدخول في الممنوع» ببنود التعاقد، لافتة إلى أنها ستقاضيه، لإصداره 3 شيكات لها بدون رصيد.

من جانب آخر، وبعد خلاف وخصام استمر لفترة طويلة، تصالحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مع زميلتها الفنانة نادين الراسي، وقد تدخل الإعلامي اللبناني نيشان لإنهاء الخلاف بين النجمتين اللتين تربطه بهما علاقة صداقة قوية، وبالفعل حرص نيشان على ذلك لعلاقة الصداقة القوية التي كانت تربط عبدالنور والراسي، حسبما ذكرت تقارير صحافية لبنانية نقلا عن مصدر مقرب من النجمتين.

وكانت الصحافة العربية قد انشغلت كثيرا برصد تفاقم الخلاف بين نادين وسيرين، حيث التقطتهما كاميرات المصورين اكثر من مرة في احتفالات ومناسبات وكل منهما تبتعد عن الأخرى، وقد حرص الثنائي على إنهاء الخلاف إعلاميا وصحافيا وقامت سيرين بدعوة نادين الى حفل عيد ميلادها الذي أقامته قبل أيام ولبَّت الأخيرة الدعوة لتعلنا للجميع أن الخلاف بينهما قد انتهى بالفعل.