في تطور جديد، قضت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، ببراءة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، والمطربة نادية مصطفى، من تهمة البلاغ الكاذب والتزوير.

وكان المطرب إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين الأسبق، أقام دعوى تزوير وبلاغا كاذبا ضد هاني شاكر ونادية مصطفى وآخرين، بأنهم أذاعوا كذبا بوسائل الإعلام أن المطرب إيمان البحر درويش مشطوبة عضويته بالرغم من قرار وزير الثقافة برفض شطب عضوية المدعي، وهو ما يعد بلاغا كاذبا وتزويرا، إلا أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين.

والجدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر، تقدم باستقالته مؤخرا من منصب نقيب المهن الموسيقية وذلك بعد تطاول البعض عليه وعلى عائلته، وهو ما وصفه بأنه تطاول غير مبرر من قبل بعض الأشخاص.