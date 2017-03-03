تطل الفنانة الأردنية ديانا كرزون كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثالث من برنامج الهواة الفني «نجم الأردن - تحدي الغناء»، الذي سيعرض على قناة «رؤيا».



وأشارت ديانا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» الى انه سوف يكون إلى جانبها في لجنة التحكيم الفنان هاني متواسي والمؤلف والموزع الموسيقي نديم سراج.



وانتقد كثيرون مشاركة ديانا في برنامج من هذا النوع، خصوصا أن تجربتها الفنية ضئيلة جدا وتقتصر على عدد محدود من الأغنيات.



تستعد النجمة ياسمين عبدالعزيز لتصوير مسلسلها الجديد «هربانة منها»، وهو الاسم الجديد الذي تم اختياره للعمل بدلا من «وعلى رأي المثل»، ويشارك في بطولته الفنان الشاب مصطفى خاطر، وتنتجه «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج معتز التوني، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.



وكان مسلسل ياسمين قد شهد حالة من التغيرات كانت بدايتها مع اعتذار تامر حسني عن بطولة المسلسل، وتابعه المخرج محمد سامي، ما جعل الشركة المنتجة تتعاقد مع المخرج معتز التوني الذي عقد جلسات عمل مع ياسمين عبدالعزيز وتم تغيير سيناريو المسلسل وهو ما جعل التصوير يتأخر عدة أيام.