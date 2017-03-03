الاسم فنان لكن اللقب «ضيف شرف».. موضة النجوم في مسلسلات رمضان المقبل، فتضم القائمة العشرات أبرزهم منة شلبي ونيللي كريم ومنى زكي وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز وحسن الرداد ومحمد متولي وغيرهم.

ويؤكد هؤلاء الفنانون أن مشاركتهم بأدوار «ضيف الشرف» في رمضان المقبل لا علاقة لها بالرغبة في التواجد أو المجاملة وأن موافقتهم تأتي من منطلق أهمية ما يقدمونه من تحريك للأحداث.



ولعل مسلسل «الجماعة 2» من أبرز المسلسلات التي تستقبل ضيوف شرف نظرا للمساحة الكبيرة من الأحداث والشخصيات التي يتناولها، ومن أشهر ضيوف شرف الجزء الثاني منة شلبي، وكريم عبدالعزيز، ونضال الشافعي، ومحمود عبدالمغني وادوارد وغيرهم، ويشارك في البطولة صابرين، وعبدالعزيز مخيون، ومحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، وعلاء زينهم، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري.

وتعاقدت الفنانة مي كساب، على المشاركة ضيفة شرف في مسلسل «لأعلى سعر»، والمنتظر أن ينافس ضمن سباق دراما رمضان المقبل.



وكشفت مي عن دورها في مسلسل «لأعلى سعر»، وهو دور محامية تدعى «فردوس».



ويشارك في «لأعلى سعر» كل من نيللي كريم وزينة وعزت العلايلي، وسلوى محمد علي، وسارة سلامة، وأحمد فهمي، وأحمد مجدي وخالد كمال، وعدد آخر من النجوم، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل.

واستقر صناع مسلسل «الزئبق» على ظهور الفنان هادي الجيار ورامي وحيد وآخرين كضيوف شرف لأن طبيعة العمل تحتاج ظهور أكثر من شخصية، خاصة أنه يتناول واحدة من قصص المخابرات العامة المصرية.



ويشارك في بطولة «الزئبق» كريم عبدالعزيز وشريف منير وطلعت زكريا وكارمن لبس، وفادي إبراهيم، وسلوى عثمان ومحمد شاهين وسهر الصايغ، وتميم عبده، وعبدالرحيم حسن وإدوارد، وضياء الميرغني، ونهلة سلامة والهام عبدالبديع واللبنانية كارمن بصيبص ومحمود غريب وياسر الزنكلوني ومحمد حسني والعمل سيناريو وليد يوسف، وإخراج وائل عبدالله.

ويعد مسلسل «السبع صنايع» من أكثر المسلسلات التي يشارك فيها ضيوف شرف ويعرض خارج سباق رمضان، ومن أهمهم حسن الرداد وأيتن عامر ومحمد متولي ومي كساب ومنى زكي، وأحمد السقا، وكندة علوش، ونيللي كريم، وحسن الرداد وآخرون.



وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة داخل أحد العقارات، ولكل حلقة من حلقات المسلسل ضيف شرف يختلف عن الآخر، ومن المرجح عرضه خارج السباق الرمضانى المقبل.

ومسلسل «السبع صنايع» يشارك في بطولته شريف رمزي ومي سليم وإنجي وجدان ومحمد متولي، وإنعام سالوسة، وياسر الطوبجي، وشيماء سيف، والعمل من إخراج تغريد العصفوري ومادي بادير.