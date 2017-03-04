يثير العديد من النجوم في العالم العربي الجدل بين جمهورهم وفي الوسط الفني عندما يصرحون خلال مقابلاتهم الصحافية أو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن منعهم من دخول أميركا، وذلك نتيجة تصرفات أو مواقف اتُهموا بها، أو تصريحات أحرجت أنظمة بعض الدول، أو قرارات اتخذها رؤساء دول بمنع دخول أي شخص من بلد معين، كقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً.

إليكم أبرز 5 فنانين عرب مروا بتجربة المنع من دخول الولايات المتحدة الأميركية، من هم؟ ولماذا منعوا؟

ملحم زين

مُنع الفنان اللبناني ملحم زين من دخول الولايات المتحدة، بعد أن طلب تأشيرة للقيام بجولة فنية هناك. وقال زين، في إحدى المقابلات، إن القنصل في السفارة الأميركية قال له: "أنت غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة الأميركية".

وأكد زين أن قصة منعه من دخول أميركا سياسية بامتياز، وأن ما من أحد يستطيع أن يعاقبه ويحاسبه على رأيه السياسي، فهو حر وسيبقى حرا، وسيبقى يتكلم بكل شيء يخطر على باله، وأن هذا التصرف ينم عن فكر راديكالي، من أجل إقصاء أو تهميش أي شخص يخالفهم الرأي.

مايا دياب

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال مقابلة ضمن برنامج "منا وجر" أنها ممنوعة من دخول الولايات المتحدة وقالت: "أخبرتني السفيرة الأميركية في لبنان بأنني ممنوعة من دخول أميركا مدى الحياة، والسبب هو دعمي للإرهاب". كما غردت دياب عبر تويتر مناشدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسماح لها بدخول أميركا ومنحها تأشيرة الدخول بعد حرمان دام أكثر من ثلاث سنوات.

