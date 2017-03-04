يبدو أن الممثلة غادة عبد الرازق كان لديها وقت فراغ طويل، وفضّلت أن تمضيه بمشاركة جمهورها ببعض الصور والفيديوهات، عبر حسابها على Instagram.

وشاركت غادة صور وفيديوهات، استخدمت فيها بعض التأثيرات لتظهر فيها بشكل مضحك، والتي يبدو أنها أرادت أن توجّه من خلالها رسالة لكل من يكتب ويعقّب على صورها بطريقة غير لائقة، والتي جاءت بشكل مضحك وطريف.

وتظهر غادة عبد الرازق في أحد الفيديوهات بشكل غريب، وتقول فيه إنه يجب عليها كل يوم أن تخرج وتوبّخ الجميع لقلة أدبهم، وكررت جملة "قلة أدب" مرتين.

على الجانب الآخر، تنشغل غادة عبد الرازق بتصوير مسلسلها الجديد "أرض جو"، والذي يشارك في بطولته عبد العزيز مخيون، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد كريم، وأحمد عبد الوارث، ومها أبو عوف، ويوسف عثمان، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إنتاج تامر مرسي، ومن إخراج محمد جمعة.