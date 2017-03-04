أكدت الفنانة المصرية شيرين رضا انها مع فكرة وجود أفلام لـ «الكبار فقط» حتى تكون هناك مساحة للحرية، وقالت: هذا لا يعني القبل أو الأحضان أو العري، ولكن الأزمة الحقيقية أن الأطفال يشاهدون هذه الأعمال حتى وإن كانت غير مناسبة لمرحلتهم العمرية وهو ما يحدث حاليا.

وعن الرجال الذين يطالبون بأن يعيشوا في مجتمع «للرجال فقط»، ردت شيرين، في حلقة من برنامج «قعدة رجالة» على قناة «DMC»: «سي السيد» لم يعد يصلح لهذا العصر وهناك من النساء من تترك زوجها يعيش شخصية «سي السيد» لكنها تخدعه وتكون هي المسيطرة على كل الأمور في النهاية، واعترفت بأنها لا يمكن أن تتعامل مع رجل يرى نفسه «سي السيد».

وحول الأعمال التي لا يمكن للمرأة أن تقوم بها، قالت: «المرأة يعني بشر، وهي أم ومحامية وطبيبة وتستطيع أن تضرب أي رجل، علما بأن كل من يقلل من شأنها ليس لديه ثقة بنفسه».

ومن جانبه مثل مقدم البرنامج إياد نصار شخصية الرجل الذي يرفض مشاركة المرأة سواء في مباريات الكرة أو في قيادة السيارة، وقال إن التفوق رجولي بحت مثل الكوافير والشيف، فردت عليه شيرين بأنها مع فريق الزمالك وتتابع المباريات، ونصحته بأن يقيم جمعية للدفاع عن حقوق الرجل للحصول على حقوقه التي سلبتها المرأة، ليعترف إياد بالهزيمة أمامها، لكنه سجل اعتراضا، مشيرا إلى أن المرأة لا يمكن أن تصبح طبيبة تجميل، وذلك لأنها لن تقبل بأن تكون هناك امرأة أجمل منها.