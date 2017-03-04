بعد أن وقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على عقد مشاركتها بمسلسل درامي في رمضان بعنوان «بعد النهاية» من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج مريم أحمدي، ذكرت تقارير صحافية انه يتردد أنها أعطت موافقة أولية للمخرج محمد سامي الذي يسعى لإقناعها بالمشاركة كضيفة شرف في فيلم الفنان تامر حسني الجديد «تصبح على خير».

من ناحية أخرى، يتردد أيضا أنها بصدد التحضير لألبوم جديد سيطرح قريبا بعد آخر أعمالها التي قدمتها بعيد الحب في أغنية منفردة حملت عنوان «قالها بحبك».

يذكر أن هيفاء وهبي قد وصلت مؤخرا من إسبانيا إلى القاهرة لتستكمل التحضيرات الخاصة لفيلمها الجديد «ثانية واحدة» المفترض أن يعرض في الصالات السينمائية بموسم عيد الفطر.