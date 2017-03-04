شنت الفنانة دنيا بطمة حملة على طليقة زوجها محمد الترك، متهمة إياها بالسعي إلى الشهرة، مشددة على أنها لا يمكنها أن تطلب من زوجها التخلي عن حضانة أولاده تجنبا للمشاكل، وقالت إن زوجها يحب الأولاد إلى أبعد حدود ومن المستحيل أن تحرمه منهم، وتوجهت إلى طليقة زوجها قائلة: «كفاك سعيا وراء الشهرة»، وأكدت بطمة أنها لا تحب المشاكل، لكن هناك من يأتي على ذكر اسمها أو التحدث عن أخبارها في مقابلاته لشد الأنظار إليه.

وكشفت دنيا أنها حامل في أنثى وسوف تطلق عليها اسم «غزل»، نافية أن تكون قد تلقت التهنئة من أحد من زملائها في الوسط، حيث قالت إنها لم تنتظر أي تهنئة من أحد، ولا يهمها سوى عائلتها وزوجها، ولا تنتظر كلمة «حمد الله على السلامة أو ألف مبروك» إلا من المحبين والمعجبين.

دنيا تحدثت عن اتجاهها إلى حفلات الأعراس، ما جعل البعض يطلق عليها لقب طقاقة، وقالت إن اللقب لا يزعلها.

واعتبرت أن سعد لمجرد هو مطرب الشباب الأول في المغرب وليس تامر حسني، كما أشارت إلى أن سيرين عبدالنور نجحت في التمثيل وفشلت في الغناء وأنها تحبها في التمثيل أكثر، وأيضا اعتبرت أن تجربة شيرين عبدالوهاب في لجان التحكيم هي أفضل من تجربة نانسي عجرم،

وقالت: «أحس نانسي مسكينة طيوبة وشيرين مقنعة أكثر»، واعتبرت أن يارا نجحت في اللون الخليجي أكثر من ديانا حداد.

وبين نجمات الخليج، أشارت دنيا إلى أنها تحتل المرتبة الرابعة بعد أحلام ونوال الكويتية وبلقيس، نافية أن يكون المال هو السبب الذي يدفعها للغناء بهذه اللهجة في الأعراس مقابل رفضها للحفلات والمهرجانات الكبيرة.

وحول القواسم المشتركة بينها وبين أحلام، ردت: «ربما انتقادات الناس الزائدة التي تكون دون جدوى، لكن رغم الانتقادات وتوجيهاتهم القاسية لها تبقى أحلام، أحلام شيء كبير».

وعن إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنكرت بطمة أنها تسعى إلى إثارة الضجة حولها لكسب المزيد من الشهرة عبرها، لأنه لا ينقصها شهرة ولا تطمح إليها، بل هي معروفة بين الناس وهذا يكفيها.