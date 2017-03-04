تصدر المخرج بيتر ميمي تريند موقع «تويتر» بعد حلقة مسلسل «الأب الروحي» التي عرضت الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد مقتل بطل العمل أحمد فلوكس الشهير بـ «زكريا العطار»، وانهالت التعليقات الغاضبة من المخرج الذي قتل أغلب نجوم المسلسل قبل أن يصل للحلقة 32 رغم إعلانه سابقا أن المسلسل يتألف من 300 حلقة، واضطر بيتر لتصوير مقطع فيديو للدفاع عن نفسه، كما أصدر فلوكس بيانا لرفض دعوات مقاطعة المسلسل.

ولم يبرر المخرج أسباب مقتل كل هؤلاء النجوم تباعا وآخرهم زكريا العطار، وأصدر المقطع «ساخرا» من غضب الجمهور، مؤكدا أن فلوكس نفسه بخير ومازال حيا وأن القتل في الدراما ليس حقيقيا، وتوعد جمهور مسلسله الجديد «كلابش» بقتل بطله النجم أمير كرارة قبل الحلقة التاسعة!

أضاف: «للأسف أنا بيتر ميمي مخرج مسلسل «الأب الروحي»، وأحب أوضح أن المخرجين لا يقتلون أبطال المسلسلات في الحقيقة، وانه كان سيتوجه لمنزل أحمد فلوكس لتصوير مقطع معه لطمأنة جمهوره أنه بخير، لكنه يستعد لتصوير مسلسل «كلابش» مع أمير كرارة ويفكر في قتله قبل الحلقة التاسعة، لكن أيضا أمير سيكون بخير بعد الوفاة!».

وزادت التعليقات الساخرة لبيتر من غضب متابعيه، لدرجة أن بطلة المسلسل ميرهان حسين نصحته بالاختفاء عن أنظار الجمهور قائلة: «انا معرفكش!».

والمثير ان القناة صاحبة العرض الحصري للمسلسل دخلت على خط التحريض ضد المخرج، ونشرت صورة مجمعة لضحاياه من أبطال «الأب الروحي» وعلقت عليها قائلة: «المخرج ملهوش عزيز»، كما نشرت صورة رسمية لتلقي العزاء في «زكريا العطار».

واضطر أحمد فلوكس للتعليق بعدما تصاعدت الأزمة وتحولت الى دعوة لمقاطعة مشاهدة المسلسل بعد وفاته، ونشر بيانا لجمهوره مطالبا بدعم باقي نجوم «الأب الروحي»، ورفض دعوات المقاطعة.