المسلسل توقف تصويره أكثر من مرة

أعربت الفنانة سوسن بدر عن استيائها إزاء عدم التزام المنتج محمد الباسوسي منتج مسلسل «الدخول في الممنوع»، بسداد مستحقاتها نظير مشاركتها في العمل، على الرغم من التزامها ببنود التعاقد وانتهائها من تصوير جميع مشاهدها في المسلسل.

وأكدت بدر، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها بعد إخلال الباسوسي الذي يمثل جهة إنتاج مسلسل «الدخول في الممنوع» ببنود التعاقد، لافتة إلى أنها ستقاضيه، لإصداره 3 شيكات لها بدون رصيد.

وكان مسلسل «الدخول في الممنوع» قد توقف تصويره أكثر من مرة، ونشب خلاف حاد بين فريق عمل المسلسل ومحمد الباسوسي في وقت سابق، حيث هددوا بعدم استكمال تصوير المشاهد، واشترطوا سداد مستحقاتهم لدى جهة الإنتاج، وحصلوا على وعد من الباسوسي، بإنهاء الأزمة خلال أيام معدودة، وتم استئناف التصوير، واستمرت أزمة فريق عمل المسلسل مع الباسوسي دون حل.

و«الدخول في الممنوع»، بطولة سوسن بدر، أحمد فلوكس، وبشرى، وإيمان العاصي، وعزت أبوعوف، وخالد محمود، ونورهان، وسميحة أيوب، ومحمد سليمان، وشريف خير الله، وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، وتأليف وإنتاج محمد الباسوسي، وإخراج محمد النجار.

من جهة أخرى، عبرت سوسن بدر عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل «الأب الروحي»، والذي تنافس من خلاله في الموسم الشتوي الحالي، حيث تشارك في بطولته إلي جانب الفنانين محمود حميدة وأحمد فلوكس وأحمد عبدالعزيز ومحمود الجندي وإيهاب فهمي والراحل أحمد راتب وآخرين، والعمل تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر.