اعتبرت الفنانة ليلى اسكندر أن الشعور بتصوير احدث أعمالها في بلدها لبنان كان رائعا، مؤكدة أن «السوشيال ميديا»، وبعكس ما يعتقد البعض أنها «خربت الدنيا»، فتحت أبوابا للأشخاص الموهوبين للظهور الى الناس، مشيرة إلى أنها شخصية لا تستفز بل ترد على العالم بمستواها الشخصي وهناك بعض الأشخاص يستحقون «البلوك».

وعن إنقاص وزنها وشكلها الجديد، قالت ليلى في حديث مع برنامج «عرب وود» المعروض على شاشة «روتانا سينما» و«روتانا مصرية»: كنت دائما أسمع الناس يقولون عني «انها جميلة ووجهها جميل وصوتها مميز ولكن لازم تضعف» فضعفت.

وأشارت اسكندر إلى أن الناس فوجئوا حين سمعوا بخبر زواجها من الممثل يعقوب الفرحان، ولكن لاحقا فهموا أن قصة حب جميلة وحقيقية تجمعهما.