انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه الممثلة السورية كندة علوش وهي تؤدي أغنية «ما حصلش حاجة» مقلّدة النجمة سميرة سعيد.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية وحظي بإعجاب الفنانة المغربية التي نشرته بدورها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وعلقت: «برافو كندة ضحكتيني... هايلة».

يُذكر أنّ الفيديو هو مشهد من مسلسل «حجر جهنم» الذي تشارك فيه كنده إلى جانب عدد من النجوم العرب منهم شيرين رضا وأروى جودة وإياد نصار وفريال يوسف وهاني عادل وسلوى عثمان وفراس سعيد وريم مصطفى. وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج النجم السوري حاتم علي.

وتدور أحداثه في قالب تشويقي حيث تقرر ثلاث سيدات قتل أزواجهن ويضعن خطة لذلك. ويحاولن وضع السم لهم بالطعام، لكن أحد الأزواج ينجو ويظل على قيد الحياة ويطاردهنّ سعياً وراء الانتقام.