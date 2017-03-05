تحدثت النجمة منى زكي عن استعادتها رشاقتها ووزنها الطبيعي بعد أسابيع قليلة من الولادة، وقالت إنها كانت حريصة بعد الولادة على اتباع حمية غذائية بسيطة، إضافة الى أن وزنها لم يكن قد ازداد كثيرا، لذلك لم تشعر بأي صعوبة في فقدان الوزن الذي اكتسبته.

أما بالنسبة للعمل الذي من المفترض أن يجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمي، فردت: كله في أوانه، فالأهم هو الورق والسيناريو الجيد الذي نعود به معا للجمهور.



وعما إن كانا سيختلفان على ترتيب الأسماء على التتر، أكدت أن حلمي نجم كبير وله جمهوره وبالتالي لا يمكن أن يختلفا على مثل هذه الأمور، لكن لا يمكن الاستسهال في اختيار عمل لا يناسب كلا منهما، فمن الطبيعي التروي في هذه الخطوة.

وأخيرا وعن عودتها، صرحت منى بأنها خلال الأشهر المقبلة ستحسم قرار المشاركة في عمل سينمائي جديد، حيث بدأت بالفعل قراءة بعض السيناريوهات للاختيار.