مليار جنيه هي قيمة إنتاج العديد من المسلسلات الدرامية المصرية التي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل الذي ينافس فيه العديد من النجوم.



ووفق تقارير صحافية فإن ميزانية مسلسل «عفاريت عدلي علام» للفنان عادل إمام والذي يعد في مقدمة أجور نجوم الدراما الرمضانية، قد تجاوزت 100 مليون جنيه والمبلغ قابل للارتفاع، لأن المسلسل يضم عددا كبيرا من نجوم الدراما، كما يعتمد على وجود بعض المشاهد التي تحتوي على غرافيك، ما يجعل ميزانيته من أضخم الأعمال الدرامية لموسم رمضان المقبل.

ويليه مسلسل «الحصان الأسود» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا مع ميزانية وصلت إلى 80 مليون جنيه ويحصل السقا على نصف الميزانية أجرا نظير بطولته للعمل، والمسلسل من إنتاج صادق صباح ويشارك في بطولته ياسمين صبري وشيري عادل، وصبري فواز، وهو من إخراج أحمد خالد موسى. وتتقارب معه ميزانية مسلسل «اللهم إني صائم»، لمصطفى شعبان، اذ وصلت ميزانيته إلى حوالي 75 مليون جنيه، ويشارك في بطولته ماجدة زكي، ومي نور الشريف، ووفاء صادق، وهو من إنتاج تامر مرسي.

أما «زيبق» الدراما الرمضانية كريم عبدالعزيز فيحتل المركز الرابع في ترتيب الأعمال إنتاجا بميزانية تقارب 70 مليون جنيه، بمسلسله الرمضاني المقبل «علي الزيبق» المأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل يتطلب تصويرا خارجيا في بعض الدول الأوروبية، ما جعله يحتل مركزا متقدما في الأعمال الأضخم إنتاجا لهذا الموسم.

وقد وصلت ايضا ميزانية مسلسل «أرض جو» لغادة عبدالرازق إلى 70 مليون جنيه، نظرا لوجود العديد من المشاهد الخارجية في أكثر من دولة عربية، وذلك انسجاما مع طبيعة الشخصية التي تجسدها غادة في المسلسل إذ إنها تجسد دور مضيفة طيران تزور العديد من الدول، ويبدو أن هذا ما جعل شركة الإنتاج تلجأ إلى وجوه شابة للمشاركة في بطولة المسلسل خفضا للميزانية، حيث يشاركها البطولة هيثم شاكر في أول تجربة تمثيلية له، والعمل من إنتاج تامر مرسي وإخراج محمد جمعة.

أما نيللي كريم فقد بلغت ميزانية مسلسلها «لأعلى سعر»، حوالي 60 مليون جنيه، وتجسد نيللي فيه شخصية راقصة باليه تعيش حياة بائسة مع زوجها المخرج المغمور إلى أن تنفصل عنه وتقع في غرام طبيب يجسد دوره أحمد فهمي فتبدأ حياتها من جديد. ويشارك في بطولة المسلسل نبيل الحلفاوي، وزينة وهو من إخراج محمد العدل وإنتاج «العدل جروب».