تقاسمت الفنانتان منة شلبي والهام شاهين جائزة أفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما الذي اختتمت فعاليات دورته الـ65 مساء اول أمس، حيث نالت شاهين الجائزة عن فيلمها «يوم للستات» الذي عرض مؤخرا، فيما حصدتها شلبي عن فيلمها «نوارة» الذي عرض بداية العام الماضي ونال جوائز عدة داخل وخارج مصر، بينما لم تستطع الفنانة الشابة تسلم الجائزة لتواجدها في «سيوه» من أجل تصوير مسلسلها الجديد «واحة الغروب».

وحصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة الإبداع الفني عن دوره في فيلم «هيبتا.. المحاضرة الأخيرة»، بينما نال الفنان محمود حميدة جائزة أفضل ممثل بالمهرجان عن دوره في فيلم «يوم للستات»، ونال فيلم «نوارة» بجانب جائزة أفضل ممثلة، جائزة أفضل سيناريو لمؤلفته ومخرجته هالة خليل، شهادة تقدير للفنانة القديرة رجاء حسين، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما نال فيلم «هيبتا.. المحاضرة الأخيرة» جوائز أفضل فيلم سينمائي، أفضل مخرج لهادي الباجوري، أفضل مدير تصوير جمال البوشي، شهادة تقدير للطفل عبدالله هشام، جائزة الإبداع الفني لبطله ماجد الكدواني، جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار هشام نزيه، بالإضافة إلى جائزة أحسن مونتاج للمونتير أحمد حافظ.

كما نال فيلم «يوم للستات» إلى جانب جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة، جائزة أحسن ديكور لمهندس الديكور حمدي عبدالرحمن.