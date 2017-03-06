عاد المطرب محمد منير إلى مصر قادماً من ألمانيا، بعد رحلة علاج قضاها هناك استمرت لما يزيد عن الشهر.



حيث وصل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى مطار القاهرة واستقبله عدد كبير من الجمهور ممن فوجئوا بوجوده، فتهافتوا عليه لالتقاط الصور معه واطمأنوا على صحته، فأكد لهم أنه بصحة جيدة دائماً طالما أن الجمهور معه ويسانده، وأشار أنه تابع محبة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لذلك أثر إيجابي عليه من الناحية النفسية.



وتعرض منير منذ فترة لإصابة شديدة في قدمه، بعدما سقط من أعلى السلالم فذهب إلى أصدقائه الأطباء في ألمانيا وأجرى عمليه جراحية هناك، ثم خرج من المستشفى منتقلاً إلى أحد الفنادق لقضاء فترة النقاهة.على الجانب الفني يستعد منير لإحياء حفل في جامعة القاهرة في شهر أبريل القادم.