القاهرة - خلود أبوالمجد

تشارك الفنانة القديرة نبيلة عبيد في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية في دورته الأولى، حيث تم تكريمها امس خلال حفل الافتتاح، وسيتم إقامة ندوة لتكريمها اليوم «الاثنين» ويديرها الناقد السينمائي نادر عدلي، بحضور عدد كبير من صناع السينما والفنانين والإعلاميين، بالإضافة إلى أن المهرجان سيعرض فيلمين من أفلامها ضمن فعالياته وهما «الراقصة والسياسي» و«كشف المستور».

ويتواجد في المهرجان الفنان سمير صبري عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامية سهير شلبي، الفنان احمد حاتم، الفنانة نجلاء بدر وزوجها ومدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق وزوجته الصحافية عواطف صادق.

وكان رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، المخرج التشيكي يوري مينزل الحائز جائزة الأوسكار، قد وصل إلى شرم الشيخ السبت الماضي برفقة زوجته للمشاركة في الدورة الأولى من المهرجان.

وتقام الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية في الفترة من 5 حتى 11 مارس، وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 11 فيلما من 14 دولة، أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 17 فيلما من 19 دولة.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة د.ماجدة واصف، وبعضوية كل من المخرج داود عبدالسيد، الناقد يوسف شريف رزق الله، الناقدة ماجدة موريس، الكاتب الصحافي جمال زايدة، ومدير التصوير وديد شكري المدير التنفيذي للمهرجان.