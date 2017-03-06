تعيش الفنانة آيتن عامر حالة من الاكتئاب الشديد بعد سحب فيلمها الجديد «يا تهدي يا تعدي» من بعض السينمات، رغم مرور أيام قليلة فقط على عرضه.

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن عامر تشعر بأنها تتعرض لحرب خفية، لا تعرف من يقودها، لكنها كانت تضع آمالا كثيرة على هذا العمل، الذي خاضت من خلاله أولى بطولاتها المطلقة، إلا أنها رغم ذلك ردت بطريقتها الطريفة على صفحتها على «انستغرام» بمقطع فيديو دعت فيها جمهورها لحضور عرضين لفيلمها الجديد، مؤكدة مشاركتها الفيلم معهم.



فيلم «يا تهدي يا تعدي» إخراج خالد الحلفاوي وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة تعمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسيدات، وتتوالى المفارقات الكوميدية، ويشارك في بطولته محمد شاهين وسلوى خطاب وإدوارد ومحمد عادل.