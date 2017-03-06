دمشق - هدى العبود

النجمة سوزان نجم الدين عودتنا على المختلف دائما من خلال أدوارها الصعبة والمركبة والمتنوعة التي قدمتها من خلال مسيرتها الفنية المتزنة، والتي جعلتها تحظى بقلوب الملايين والكثير من التكريمات والألقاب لتتوجها «ملكة الإحساس» في الدراما والسينما العربية.



تواصل نجم الدين هذه الفترة تصوير مسلسل «شوق» بالعاصمة السورية دمشق، وفي كواليس العمل التقت «الأنباء» بها، ترى ماذا قالت عن «شوق» باعتبارها بطلة العمل؟نريد ان نعرف تفاصيل «شوق» ودورك فيه؟٭ بداية أرحب بـ «الأنباء»، وبالنسبة لمسلسل «شوق» فأيام قليلة وأنتهي من تصوير آخر المشاهد الخاصة ببطولتي مع المخرجة رشا شربتجي، والنص للسيناريست حازم السمان وتنتجه شركة «ايمار الشام»، وسيعرض على شاشة «osn» ومن ثم باقي المحطات العربية، وأجسد فيه شخصية «روز»، وهي شخصية حقيقية موجودة في الواقع، وتعيش اليوم في دبي، وتعتبر نموذجا لمئات من السبايا اللواتي كن ضحايا الحرب، و«روز» طبيبة نسائية وناشطة ميدانية، تخطف أثناء توزيع المعونات على الثوار الذين خطفوها فيما بعد لأسباب سنعرف تفاصيلها ضمن الأحداث، وتعيش «روز» مأساة إنسانية عميقة، لتقوم بفعل استثنائي يغير مجرى حياتها، لتكون المرة الأولى في الدراما العربية التي تعيش فيها تفاصيل حقيقية.



حدثينا عن نوعية العلاقة التي كانت تربطك بزوجك في المسلسل؟٭ أدى دور زوجي الفنان باسم ياخور، وكانت العلاقة استثنائية وحبا نادرا، لم يزعزعه اختلاف الآراء بينهما، بل يدفع ياخور للقيام بأفعال مثيرة وجريئة خلال رحلة البحث عن «روز»، وأستطيع أن أوصف الشخصية بأنها كانت مركبة وصعبة جدا، لكنني اعتدت على تلك الأدوار القوية والجريئة، والتي طالما كانت تطرح قضايا هامة جدا من خلالها، لكن تجربتي بمسلسل «شوق» اختلفت بأن هناك حبا كبيرا جمعني مع زملائي في العمل، وهذا بحد ذاته سهل على سوزان كممثلة رحلتها الشاقة، والحق يقال إن المخرجة رشا شربتجي رسمت معي خطوط تلك الشخصية الدقيقة، ووجهتها بحب وعناية، حرصا منها على أن تقدمها بـ «لوك» جديد، وأداء مختلف، كما كانت مع الجميع ليظهر كل منهم كما لم يظهر من قبل.



بعد «شوق».. ما الجديد فنيا سينمائيا ودراميا للفنانة سوزان نجم الدين؟ وقعت عقدي مسلسلين، وفيلم سينمائي في مصر، ولكن لن أفصح حاليا عن أي تفاصيل، وسيكون لنا لقاء من خلال «الأنباء» عندما أبدأ بالتصوير.

شربتجي: لسوزان مكانة خاصة في قلوب الجميع

أشادت المخرجة رشا شربتجي بأداء سوزان نجم الدين في المسلسل، وقالت في تصريح لـ«الأنباء»: أداء سوزان مميز وإحساسها عال والتزامها شديد من جميع النواحي، ما جعل لها مكانة خاصة جدا في قلوب الجميع.