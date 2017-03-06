القاهرة - محمد صلاح

حرص الفنان محمد حماقي على اللقاء بالمطرب وائل جسار والفنان الشاب محمد شاهين وفرقة «شارموفرز» والتقاط الصور التذكارية معهم قبل وبعد انطلاق الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه الفترة القليلة الماضية في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ودار حوار مطول بين حماقي وجسار تقرر خلاله الاشتراك معا في العديد من الحفلات الغنائية، وربما يتطور الأمر الى عمل «دويتو» مشترك بينهما، وتم الاتفاق أيضا على أن يصعد وائل جسار المسرح في الفقرة الرابعة ليكون مسك ختام الحفل.

في بداية الحفل قدم الفنان احمد عصام فقرته الفنية، حيث اشعل حماس الحضور بالألعاب النارية وقدم «شو» مميزا نال إعجاب الجمهور ثم قدم حماقي في الحفل العديد من أغانيه الشهيرة منها «أجمل يوم، نفسي أبقى جنبه، بعدنا ليه» وذلك بعد غنائه لأكثر من ساعة ونصف الساعة قدم فيها عددا كبيرا من أشهر أغنياته، ثم طلب من المطرب الشاب محمد شاهين الصعود إلى المسرح من أجل الغناء معه دعما من حماقي للمواهب الشابة.

واختتم حماقي وصلته بتوجيه نداء لمحبيه بالدعاء له انتظارا لقدوم مولودته الأولى التي ينتظرها بشوق كبير، وأنه قرر بالاتفاق مع زوجته تسميتها «فاطمة»، مثل والدة زوجته.



وشهد الحفل تكريم النجم الكوميدي سامح حسين على مجمل أعماله الفنية واستقبله الجمهور بشكل حافل، وأحمد فتحي كابتن منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي، لتألقه اللافت للنظر مؤخرا ثم قدم فريق «شارموفرز» فقرته الغنائية وقدم عددا من أغنياته مثل «ميكين سلامو عليكو، خلاص هسيطر، وسيبها ع الله، زومبي، النميمة».

واختتم النجم اللبناني وائل جسار الحفل بمجموعة من أشهر أغنياته وكانت البداية مع «مهما يقولوا، غريبة الناس، بتوحشني، جرح الماضي، مشيت خلاص» وسط تفاعل الحضور معه.