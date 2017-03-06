بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالبحث عن منزل لها لتعيش به في القاهرة، حيث سيكون لديها العديد من الارتباطات الفنية في مصر خلال الفترة المقبلة، ولأنها لن تستطيع الاستمرار بالعيش في فندق، فقد قررت الانتقال الى منزل ليكون اكثر راحة لها.

وقد بدأت هيفاء تصوير مسلسلها الجديد «الحرباية» وقامت بالتصوير في أحد الاحياء الشعبية بالجيزة. والمسلسل من إنتاج ممدوح شاهين وتأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم احمدي.

وتواصل وهبي وضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد، الذي من المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل، وسيضم الألبوم، وفق موقع «نواعم»، 12 أغنية متنوعة بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، من بينها اغنيتان «سينغل» سبق ان طرحتهما سابقا وهما «ما تيجي نرقص» و«اهضم خبرية».

إلى ذلك، انضمت الفنانة المصرية دينا إلى فريق عمل «الحرباية»، حيث بدأت بتصوير مشاهدها في هذا العمل الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل وتخرجه مريم أحمدي، علما بانه العمل الدرامي الثاني الذي تعاقدت عليه للظهور من خلاله في الدراما الرمضانية، حيث ستواصل تصوير دورها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مشاهدها في مسلسل «الطوفان» الذي انطلق تصويره مؤخرا.

وستتواجد دينا أيضا في مسلسل «السر» الذي ينتمي للدراما الطويلة وسينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه سيعرض خارج السباق الرمضاني.