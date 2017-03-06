انتهت الفنانة اللبنانية نور من تصوير مشاهدها في فيلم «تصبح على خير» أمام عدسات المخرج محمد سامي، ويشاركها بطولته تامر حسني ودرة ومحمود البزاوي، وهو عمل اجتماعي كوميدي تعود من خلاله للتعاون مع تامر بعد 12 سنة.



وقالت نور، في تصريحات صحافية لها، إن المخرج محمد سامي صاحب رؤية مميزة ويمتلك كاريزما وتكنيكا إخراجيا احترافيا، فهو لا يقبل بأي خطأ وينفذ كل مشهد بدقة شديدة جدا.

وأشارت إلى أنه تواصل معها قبل عامين وعرض عليها فكرة الفيلم ودورها من خلاله، واعتذرت عنه وقتها لأنها كانت مشغولة مع أولادها، وقبل عام تقريبا تواصل معها منتجه وليد منصور وعرضه عليها وبدأت التصوير والعودة بعد غياب كبير.

وعن تواجدها القليل في الدراما التلفزيونية، أكدت أنه مقترن بالنص الجيد.



ولفتت الى أنها قرأت مؤخرا أكثر من سيناريو لكن لم يكن على مستوى طموحها، وتريد أن تشارك بمسلسل ضخم في ماراثون رمضان وستنتظر حتى تحقق ذلك.