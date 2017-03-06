أكدت النجمة التونسية هند صبري أنها تختار أي عمل فني تشارك فيه بشرط أن يكون مختلفا تماما عما قدمته من قبل سواء في الدراما أو السينما، وبشرط أن يكون الدور او الشخصية التي تقدمها قريبة من الواقع، وقالت: أختار أعمالا تضيف لي كممثلة، وفي الوقت نفسه تتعرض لما يحدث في الوقت الحالي لكي تعيش في أذهان جمهوري، ومن وجهة نظري أيضا خبرتي التي اكتسبتها من أعمالي التي قدمتها أفادتني كثيرا في كيفية اختيار أي عمل أقدمه.

وعن فيلم «زهرة حلب» الذي تم طرحه في العام الماضي، وهل هي راضية عنه، ردت صبري: راضية تماما عن الفيلم خاصة انه كان يتحدث عن قضية الشباب الذين سافروا الى سورية وانضموا الى الجماعات الإرهابية بغرض مناصرة الثورة السورية وهم مغيبون، لذلك راضية تماما عن العمل لأنه يتناول قضية مهمة مر بها المجتمع التونسي.

وتابعت: تم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لكن مع الأسف لم يحصل على الجائزة لكن الأهم من وجهة نظري هو أن الفيلم مثّل تونس في مهرجانات دولية وحقق إيرادات مرتفعة في تونس ومن المقرر عرضه في أكثر من دولة عربية قريبا.

وبسؤالها لماذا تخفي ابنتيها «ليلى وعليا» عن الوسط الفني والجمهور، أجابت هند، حسب موقع «الفن»: أنا لا أخفيهما عن الجمهور من أجل الحسد أو غير ذلك، لكن أفضل ترك القرار لهما عندما تصبحان أكبر، فإذا أرادتا تنزيل صورهما على أغلفة المجلات أو مواقع التواصل وتسليط الضوء عليهما فلهما مطلق الحرية، لكنني أعترف بأنني أشعر بالسعادة عندما يسألني البعض عنهما ومعرفة الناس اسميهما.