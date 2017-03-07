من خلال حلقة متميزة وخاصة في برنامج «مكس ميوزيك» الموسم الثاني على شاشة تلفزيون دبي، ظهرت الفنانة ديانا حداد والفنان الشاب خالد، وقدما مجموعة من أغنياتهما والخاصة إلى جانب أغنيتهما الشهيرة التي حققت جميع الأرقام القياسية في النجاح والانتشار «ماس ولولي»، حيث قدماها معا لأول مرة من خلال برنامج تلفزيوني، بعد نجاحها المستمر منذ 8 سنوات على إصدارها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وفي حوارهما مع مقدمي البرنامج الفنان خالد سليم والفنانة ألين لحود، أكد الشاب خالد أنه يتمنى تقديم «دويتو» جديد مع الفنانة ديانا حداد، وأنهما سيعملان على تنفيذ هذه الفكرة بالشكل المحترف والمختلف، وهو ما أكدته حداد خلال الحلقة، آملين أن يجدا الفكرة المناسبة لذلك.

وقد قدمت ديانا مجموعة من الأغنيات التي قدمتها لأول مرة في مسرح وبرنامج، منها أغنية الخليجية «نصفي الثاني»، والأغنية الجديدة الأخيرة «تؤبر قلبي»، إلى جانب غنائها خلال الحوار مجموعة من الأغنيات بكل اللهجات العربية، متحدثة عن سر نجاحها في الأغاني البدوية وسر إجادتها للهجة الخليجية ومشوارها الغنائي في عالم الأغنية العربية، وتحدثت عن سبب انتشار أغنية «أمانيه» باللغات الروسية والفلبينية والرومانية إلى جانب انتشارها الكبير في الوطن العربي.

هذا، وقد شارك في الحلقة الى جانب ديانا حداد والشاب خالد، نجم برنامج الصوت الجديد الفنان شريف الصالح، الذي قدم بدوره مجموعة من الأغنيات، ويشترك في تقديم الحلقات الموزع الموسيقي عادل حقي، الى جانب خالد سليم وألين لحود.