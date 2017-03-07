أعرب الممثل السوري مكسيم خليل عن سعادته البالغة بعد أن تعاقد على أداء فيلم فرنسي جديد يجسد فيه دور لاجئ سوري يعيش في فرنسا، ويعرض جانبا مهما من حياة اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم وسافروا ليعيشوا في بلاد أخرى على أثر الأحداث الأخيرة في سورية.

وأكد مكسيم، في تصريحات صحافية له، أن الفيلم يسلط الضوء على جانب آخر من حياة اللاجئين السوريين لم يعرض في عمل فني من قبل، مشيرا الى أنه فخور بتقديم عمل يدعم به سورية واللاجئين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم، مشيرا إلى أنه لن يستطيع اللحاق بالموسم الدرامي الرمضاني المقبل، لذلك أجل موافقته على كل الأعمال التي عرضت عليه لأنه يحتاج إلى بعض الراحة خاصة بعد برنامجه «قعدة رجالة» الذي يعرض حاليا على شاشة DMC والذي يشاركه في تقديمه الفنان شريف سلامة وإياد نصار.