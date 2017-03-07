منعت نقابة المهن التمثيلية في مصر فيلم «ممنوع الاقتراب أو التصوير» من العرض، بعد أن رفضت منحه التصريح النهائي، وذلك بسبب عدم حصول عدد كبير من أبطال الفيلم على باقي مستحقاتهم المالية، ومنهم ميرفت أمين، ويسرا اللوزي وبيومي فؤاد وإيمان السيد وطارق الإبياري، الذين أخطروا المنتج الفني أحمد السيد بهذا الأمر.

وأوردت وسائل إعلام مصرية أن المنتج الفني للفيلم أحمد السيد عقد جلسة سرية مع الممثلين أشرف طلبة ووائل عبدالله المسؤولين عن التصاريح بنقابة المهن التمثيلية، وقد أكد السيد للنقابة صحة هذا الكلام، وأن معظم أبطال الفيلم لم يحصلوا على باقي مستحقاتهم، فامتنعت النقابة بالفعل عن إصدار التصريح النهائي الذي يسمح بعرض الفيلم بدور السينما.