بعد غياب نحو عام ونصف العام عن الشاشة عقب خلافاتها المالية مع قناة «Ten»، أطلت الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة قناة «القاهرة والناس» من خلال برنامجها الجديد «هتكلم».

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في العاشرة مساء وتناقش وهبة من خلاله قضايا مختلفة ومتنوعة ومثيرة للجدل، حيث تناولت في الحلقة الأولى قصصا مرتبطة بتنظيم «داعش الإرهابي» بالإضافة للفتاوى الشاذة.

واحتفلت قناة «القاهرة والناس» بالبرنامج الجديد عقب انتهاء الحلقة الأولى، حيث قام فريق العمل بتقطيع قالب حلوى بحضور المشرف العام على البرامج، المخرج ميلاد أبي رعد، والتقطوا صورا تذكارية مع مقدمته.

تجدر الإشارة إلى أن وهبة كان يفترض أن تطل العام الماضي على شاشة قناة «صدى البلد»، لكن بعد توقيع التعاقد قامت بفسخه بسبب خلافات في وجهات النظر بينهم، وهو نفس ما تكرر بعد ذلك عند تعاقدها مع مجموعة قنوات ON، حيث كان يفترض أن تطل ببرنامج جديد من خلال شاشة قناة «ON live» لكن خلافات بينها وبين إدارة القناة أدت لفسخ التعاقد، قبل أن تطل بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق على شاشة «القاهرة والناس».