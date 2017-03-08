

أثارت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر ضجة كبيرة بتصريحاتها الجريئة عن زواجها وعلاقتها الجميمة مع زوجها.

وأكدت خلال استضافتها مع زوجها السعودي يعقوب الفرحان في برنامج "كلام نواعم" أنها "تتحدث عن العلاقة الحميمة مع زوجها باستمرار"، مشيرة في تصريح جريء الى انها "إذا مرّ 3 أيام من دون علاقة حميمة مع زوجها حلالها فذلك يعني ان هناك مشكلة في العلاقة الزوجية". والملفت ان الموضوع أثار ارتباك زوجها الا انه أكد بهزّ رأسه على كلام زوجته.

وعن زواجهما، أكدت اسكندر ان "ابغض الحلال عند الله الطلاق، والمرأة لا تطلب الخلع من زوجها إلا لانها لم تعد تحتمل".