عادت الفنانة بشرى لتدريبات الباليه من جديد، بعد أن كانت ابتعدت عنها لفترة طويلة، والسبب هو متطلبات دورها في مسلسل "لأعلى سعر".

وشاركت بشرى عبر حسابها على Instagram فيديو لها مع الممثلة رحمة حسن من داخل صالة تدريبات الباليه، وكتبت: "الباليه ورايا ورايا في كل حته.. أنا و رحمة في تدريب الباليه من كواليس مسلسل "لأعلي سعر" و ربنا يستر!".

ومسلسل "لأعلى سعر" من بطولة نيللى كريم، وزينة، وأحمد فهمى، وأحمد مجدي علي، وسلوى محمد علي، وخالد كمال، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف السيناريست الكبير مدحت العدل، ومن إنتاج "العدل جروب"، ومن إخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.