القاهرة - محمد صلاح

فوجئ النجم أحمد السقا بزملائه من الفنانين والعاملين بمسلسله الجديد «الحصان الأسود» يقيمون له احتفالية بمناسبة عيد ميلاده، وحرص المنتج صادق الصباح على تجهيز تورتة كبيرة عليها صورة السقا، الذي أعرب عن سعادته الشديدة بهذه اللفتة الجميلة من أسرة المسلسل.

والمعروف أن مسلسل «الحصان الأسود» بطولة أحمد السقا وياسمين صبري وشيري عادل وصبري فواز وعمر السعيد ومحمد فراج وأحمد بدير وأحمد العوضي وميرنا نور الدين وهبة عبدالغني وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج أحمد خالد موسى.