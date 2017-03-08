بيروت - بولين فاضل

بدأت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميّة صياح بتصوير دورها في مسلسل «اوركيديا»، حيث تجسد شخصية «الأميرة رملة» أمام النجم السوري باسل خياط ونخبة من الممثلين، من بينهم عابد فهد وجمال سليمان وسلافة معمار وقيس الشيخ نجيب.

وتتم عملية تصوير العمل في رومانيا علما بأن المسلسل سيعرض في شهر رمضان المبارك، وهو من تأليف عدنان العودة وإخراج حاتم علي وإنتاج شركة «ايبلا الدولية»، وتتحدث إيمية في العمل باللغة الفصحى وتلعب دور أميرة تدخل في صراعات كثيرة مع شقيقها الأمير «باسل خياط» الذي يحاول الانتقام لوالده واستعادة العرش.