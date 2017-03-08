ألكسندر: الفيديو وفق الطلب يمثل حاضر ومستقبل الترفيه

الدوحة: انطلقت الأحد الماضي أولى جلسات قمرة الحوارية، وهي من الفعاليات الجديدة التي تقدمها مؤسسة الدوحة للأفلام في النسخة الثالثة من قمرة، تحت عنوان «التوزيع والتسويق الرقمي الدولي».

وحضر الندوة كل من بيير ألكسندر لابيل الرئيس التنفيذي لشركة «أندر ذا ميلكي واي»، وجيانلوكا تشاكرا المدير التنفيذي لشركة «فرونت رو فيلمد للترفيه»، ونادر سبهان رئيس شركة «إفلكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وبحث المشاركون عملية التوزيع الرقمي وكيف يمكن لمنتجي الأفلام المستقلة الاستفادة القصوى من أحدث المنصات المتاحة لتمويل مشاريعهم وتحقيق المردود المالي المتماشي مع استثماراتهم.

وتحدث بيير ألكسندر لابيل عن أساسيات الفيديو وفق الطلب ودور الموزع الرقمي والوسائل المختلفة للتوزيع الرقمي.

وتطرق إلى القيمة التي يوفرها التوزيع الرقمي لصناع الأفلام قائلا: الفيديو وفق الطلب يمثل حاضر ومستقبل الترفيه، بهذه الطريقة تشهد هذه الصناعة تطورها، الأقراص الصلبة المضغوطة وغيرها تختفي بسرعة، وقنوات التوزيع التقليدية منها صالات السينما تمنح صناع الأفلام جمهورا محدودا بسبب محدودية الوقت والمكان، بينما توفر وسيلة الفيديو وفق الطلب الأفلام لعشرات الآلاف في كل الأوقات.

بدوره، تحدث نادر سبهان عن الطريقة التي يتبعها الناس لمشاهدة الترفيه الآن: لا أتذكر المرة الأخيرة التي تركت فيها المنزل لأشاهد فيلما، لا أحد يفعل هذا بعد الآن، هناك تحول جذري في كيفية مشاهدة الترفيه، لا يجب علينا الانتظار بعد الآن، يمكننا مشاهدة الأفلام والعروض التلفزيونية من خلال عدة وسائط وأجهزة، إفلكس تمنح الناس منصة لمشاهدة العديد من خيارات الترفيه سواء الأفلام أو العروض التلفزيونية.

من جانبه، أكد جيانلوكا تشاكرا ما قاله صناع الأفلام حول أهمية التوزيع الرقمي، وقال: لدينا الآن العديد من الوسائل المختلفة لتوزيع الفيلم، ولدينا المزيد من الجمهور لمشاهدة الفيلم، يمكن لصناع الأفلام إيجاد جمهور جديد أو مواصلة متابعة جمهورهم.

وشملت النقاشات مواضيع أخرى منها تسويق الفيلم على منصات التوزيع الرقمي وأهمها منصات التواصل الاجتماعي، وسلطت الندوة الضوء على المنصات المعروفة منها «فيسبوك» و«إنستغرام» التي تتيح للموزعين والمنتجين التواصل إلى جمهورهم المستهدف.

وجدير بالذكر ان تنظم جلسات قمرة الحوارية بالتعاون مع جامعة نورثويسترن في قطر، وهي سلسلة من ثلاث جلسات مفتوحة للجمهور تجمع أبرز خبراء التكنولوجيا والسينما والتلفزيون والإنترنت لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة للمشاركين، وذلك من خلال تقديم مفاهيم جديدة في المجالات التي تؤثر في مجال السينما والإعلام.