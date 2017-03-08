حكمت محكمة الأسرة في مصر بخلع سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي من زوجها الفنان حسين فهمي مقابل تنازلها عن كل حقوقها المالية والشرعية بعد زواج لم يدم سوى عامين.

وذكرت تقارير صحافية أن حسين ورنا لم يحضرا الجلسة، التي حضرها فقط محاميهما. وكانت القصيبي مثلت أمام المحكمة، وأقرت بتنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع، وقالت إنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله رافضة جميع محاولات الصلح التي عرضتها عليها المحكمة.

من جهة اخرى، اختار المنتج ممدوح شاهين الفنان خالد زكي، بديلا لحسين فهمي في مسلسل «قصر العشاق»، حيث سيقدم نفس الدور في المسلسل، على أن يبدأ بروفات العمل والتحضيرات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد اعتذر فهمي عن المشاركة في المسلسل، بسبب تعذر توفيق مواعيد تصوير المسلسل مع عمله الآخر «الدولي»، الذي انطلق تصويره بداية الشهر الجاري.

يذكر أن «قصر العشاق» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، من بطولة سهير رمزي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، وغيرهــم، تأليــف محمد الحناوي، وإنتــاج ممدوح شاهين.