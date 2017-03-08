بيروت - بولين فاضل

تألقت الفنانة اللبنانية هبة طوجي في تايوان أثناء مشاركتها في عروض مسرحية «نوتردام دوباريس» الفرنسية والتي تلعب فيها دور «ازميرالدا».

والنجاح الذي حققته هبة تجلى في انتظار الجمهور لها في الخارج لالتقاط الصور وأخذ التوقيع.

ومن تايوان عادت هبة وأفراد العمل في المسرحية إلى باريس لمواصلة العروض قبل الانتقال بها إلى جنيف، كما يفترض أن تعرض المسرحية في مهرجانات جونية في لبنان في يوليو المقبل.

إلى ذلك، ينتظر هبة منتصف الشهر الجاري حفلان في المغرب إضافة إلى حفلات في دول عربية أخرى لم تكشف بعد مواعيدها.

أما على صعيد الألبومات، فيصدر لها البومان نهاية الجاري، الأول يتضمن 15 أغنية جديدة، والثاني عبارة عن أغنيات سبق أن قدمتها على المسرح الغنائي أو طرحتها بشكل منفرد ومن بينها «ريمكس» لأغنيتي «إنت عمري» و«أهو دا اللي صار».