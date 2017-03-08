تستعد الفنانة سميرة سعيد لإصدار ألبوم خليجي للمرة الأولى، حيث تضع حاليا لمساتها الأخيرة، وسيتضمن الألبوم 8 أغنيات بأفكار مختلفة، متمنية أن ينال اهتمام الجمهور.

وأفصحت سميرة عن قرارها تقديم ألبوم خليجي لأنها تعشق اللون الغنائي الخليجي، ونزولا عند طلب الجمهور، وأشارت، في تصريحات صحافية لها، إلى أنها سبق أن طرحت أغنية خليجية في الفترة الأخيرة وحققت نجاحا كبيرا، وبالتالي فإنها ليست المرة الأولى لها في أداء فن باللون الخليجي، كما شددت على أنها منذ بداية مشوارها الفني وهي تغني هذا اللون، ملمحة إلى أنه كان هناك اتفاق بينها وبين المسؤولين في شركة روتانا على تقديم ألبومين، أحدهما مصري، والآخر خليجي.

من جهة أخرى، قالت سعيد انها ستطرح أغنيات «سينغل» باللهجة المغربية خلال الفترة المقبلة.

أما بالنسبة لما تردد عن دخولها مجال التمثيل، فنفت سميرة الخبر، وأكدت أنها فقط تركز على المجال الغنائي.