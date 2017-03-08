الشائعات ثمرة نجاح الفنان، هذا ما أكدته بعض الفنانات وبالتالي فإنهن يتجاهلنها ولا يقمن بالرد عليها، في حين تتخذ بعضهن نهجا آخر للرد على الشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشعر الفنانة ايتن عامر بأنها تتعرض لحرب خفية لا تعرف من يقودها بسبب هذه الشائعات التي تمس حياتها إلا أنها ترد بطريقتها الطريفة على صفحتها على «انستغرام».

فأحيانا تتجاهل الشائعات ومرات لا تترك ايتن شائعة تخص حياتها الزوجية تتصاعد أكثر من ليلة واحدة، وتتدخل سريعا للرد والتعقيب بالنفي أو التوضيح.

وردت الفنانة ياسمين صبري بغضب على شائعة انفصالها عن زوجها عبر حسابها على «إنستغرام»، متهمة الصحافة بعدم النزاهة، وقالت: «كرهت الأضواء التي جعلت من الشخص سلعة لبيع الصحف الصفراء وغيرها، دمرتوا نزاهة الصحافة، وتحاولون تدمير كل ما هو نقي».

بينما تتعامل الفنانة ريم مصطفى مع الشائعات بطريقة مختلفة لأنها تعتبرها ثمرة نجاح الفنان ومن ثم لا تهتم بها ولا بالرد عليها، وتقول ريم: «أتعامل مع الشائعات باللامبالاة وأطبق منطق ألا أنظر إلى الوراء، وأرد عليها بالعمل والفعل، والنجاح في عملي، وأنا أكبر من هذه الأشياء». واتبعت دينا الشربيني نفس النهج عندما أطلق عليها البعض شائعة زواجها من عمرو دياب، وقررت أن تصمت أمام هذه المهاترات، وأن ترد على مروجي الشائعات لها ولاسمها بأعمالها الفنية.