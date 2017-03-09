رفضت نجمة “ستار أكاديمي” ابتسام تسكت أن يتم استمرار ربط اسمها باسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وتشبيهها بها.

وأكدت في لقاء لها مع برنامج ET بالعربي أنها لا تنزعج من تشبيهها بها، ولكنها ترفض أن يتم ربط اسمها دائماً باسمها، كما أنها تعتقد أن هيفاء نفسها سيزعجها هذا الأمر”.

وشددت على أنها لا تقصد أبداً تقليد حركات هيفاء أثناء التقاط الصور”.

ورداً على سؤال حول إن كانت تستطيع أن ترتدي ملابس جريئة كما تفعل هيفاء، فأجابت بأنه لديها “ستايل خاص بها، وأنها لا تقلّد أحدا فيه”، مشيرة إلى أنها مغربية الجنسبة، وأن هناك تقاليد في بلدها يجب احترامها.

وتطرّقت ابتسام في اللقاء للحديث عن أزمة سعد لمجرد الحالية، خصوصا أنها من أكبر الداعمين له في قضيته المتعلقة باتهامه باغتصاب فتاة، فأكدت بأنها تتمنى أن يتم إثبات براءته، وأشارت أنها تعرفه بشكل شخصي، ولا تصدق كل ما يُقال عنه.

وعن وجود خلافات بينها وبين مواطنتها المطربة دنيا بطمة، فقالت أنها لم تتحدث عنها أبدا، سواء في برامج أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يصل إليها بعض ما تقوله دنيا عنها، وأكدت بأنها لن ترد عليها لأنها مسالمة ولا تحب الدخول في مشكلات.