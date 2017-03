إعداد: محمود منير

«A Dog›s Purpose» أو «الغرض من كلب» فيلم درامي عائلي تدور أحداث حول كلب يمر بعدة حيوات مختلفة وأشكال عديدة ليكتشف الغرض من وجوده عن طريق تناسخ الأرواح، حيث تنتقل روحه من جسد الى آخر وفي كل مرة يعيش مع انسان مختلف ويكتسب خبرات من خلال التدريب.

يبدأ الفيلم بعثور أسرة ايثان على جرو صغير من فصيلة «الغولدن رتريفر»، يفرح به ايثان ويطلب من والدته الاحتفاظ به ومحاولة اقناع والده الصارم بالإبقاء على الكلب في المنزل، وهنا تبدأ أول رسالة موجهة في الفيلم الى الأسر وأبنائهم وهي أن يعلم الآباء ابناءهم تحمل المسؤولية، حيث يسأل الوالد «من سيتولى اطعام الكلب وتنظيفه ويعتني به؟» فيرد ايثان: «أنا» فيعلق والده: «بقولك هذا ستكون ملتزما بكل ما يخص الكلب»، فيفرح ايثان بموافقة والده، ونقف هنا وقفة بسيطة أمام هذا المشهد والدرس البسيط،

اثبتت البحوث التربوية الحديثة أن اقتناء الطفل حيوانا أليفا في صغره يعلمه المسؤولية في سن صغيرة وينشأ الطفل نشأة صحية نفسيا، كما أن فقدان الطفل حيوانه الأليف يعلمه الصبر في المحن والشدائد ويقويه عند فقدان أشخاص أعزاء، فالمرور بصدمة الموت من شأنه تعليم الصغار قيمة الحب ومن نحبهم في مراحل حياتنا المختلفة وتقدير قيمة من نفقدهم.

يكبر ايثان وكلبه بايلي معا وطوال المشاهد الأولى من الفيلم يتحدث بايلي الى نفسه ولعل هذه اللقطات تذكرنا بفيلم Look Who is talking الذي أطلق في العام 1989 للمخرجة ايمي هيكرلينغ وكان من بطولة جون ترافولتا وكيرستن آلي، الذي ظهر فيه طفلهما يتحدث الى نفسه طوال الفيلم، وA Dog›s Purpose تم اخراجه بنفس الطريقة ولكن المتحدث كان الكلب ويحاول بايلي فهم ما يريده منه صديقه إيثان، ويمر الاثنان معا بمغامرات عديدة، الى أن تأتي لحظة موت بايلي، وفجأة تنتقل روحه الى جسد أنثى من نوع «الراعي الألماني» German Shepherd.



ومن اللقطات المضحكة أن يكتشف بايلي أنه أنثى في الجسد الجديد، حيث يجدها شرطي ويقوم بإلحاقها بفريق كلاب الشرطة وتنشأ بينهما رابطة قوية الا أن روح الكلب ما زالت متعلقة بايثان وأسرته وتتوالى الأحداث المشوقة والمؤثرة حتى يفهم الكلب الغرض من وجوده في الحياة.

الفيلم رائع خاصة لمن يحبون الحيوانات وبالأخص فصيلة الكلاب، واذا انتقدنا شيئا في هذا العمل السينمائي فهو فكرة تناسخ الأرواح، وان كانت موجودة في بعض المعتقدات الا أن عقائدنا السماوية وثقافتنا الشرقية ترفض هذه الفكرة تماما، أما بالنسبة لرسالة المودة والرحمة واحترام الانسان لمخلوقات الله فهذا ما يهم في الفيلم وما سيخرج به أبناؤنا بعد مشاهدته، كما سيتعلمون أن العطف على الحيوان وتربيته للهدف الذي خلق من أجله هو من فطرة الانسان، فمن يحترم الحيوان يحترم نفسه ويتقبل هبة الله ونعمه عليه، وأن لكل شيء هدفا نبيلا حتى وان كان كلبا.