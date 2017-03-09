كان للسينما في الولايات المتحدة، والتي تشتهر باسم هوليوود، تأثير عميق على السينما في مختلف أنحاء العالم منذ أوائل القرن الـ 20. ويتم تصنيف تاريخ السينما في الولايات المتحدة إلى أربع فترات رئيسية: عصر السينما الصامتة، سينما هوليوود الكلاسيكية، هوليوود الجديدة، والفترة المعاصرة.

يرجع الفضل في ولادة السينما الحديثة إلى الإخوة لوميير، وسرعان ما أصبحت السينما الأميركية القوة الأبرز في الصناعات الناشئة.



فمنذ عشرينيات القرن الماضي، وصناعة الأفلام الأميركية تحصد أرباحا كل عام متفوقة على صناعات الأفلام في جميع أنحاء العالم.

نشأت صناعة الصور المتحركة في نهاية التسعينيات من القرن التاسع عشر وكانت الوسيلة الأرخص للترفيه عن الناس لبساطتها، فمع تطور علم البصريات تطورت مسارح الصور المتحركة وفي بداية القرن العشرين ظهرت عروض الصور المتحركة في الولايات المتحدة وبدأت بالأفلام الصامتة، حيث لم يكن العلم قد توصل بعد الى دمج الصوت مع الصورة ولم يكن الناس يألفون هذه العروض، فالممثلون كانوا فقط من يقفون على المسرح لتقديم أعمال درامية.

يعتبر علم الصور الضوئية من اكتشاف ابن الهيثم ولكن الذي وضع مبادئ علم الصور الضوئية كان العبقري ليوناردو دافنشي، وكان صنع صورة ضوئية أمرا معقدا يتطلب ثبات المصور لاخراج صورة واحدة 14 ساعة متواصلة ثم تطور هذا العلم حتى ظهرت الصور الضوئية المتحركة الطويلة في أوائل القرن العشرين.



وعرفت السينما سنة 1898 بعد لغط كبير في أوساط الفنانين الذين هاجموا هذا الفن الجديد الذي عرف باسم «سينماتوغرافي» ومع التطور التكنولوجي وظهور الكاميرات تطورت هذه الصناعة وعرضت الأفلام على مسارح عديدة.

جدير بالذكر أن السينما ولدت في الشرق الأوسط بالتزامن مع ميلادها في الولايات المتحدة وأول دولة شرق أوسطية اقتحمت علوم الصور المتحركة كانت مصر وبعد ذلك سميت بالسينما العربية وتبعتها بعد زمن دول أخرى في الجوار.