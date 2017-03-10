سماح جمال

كشفت الفنانة هيفاء حسين لـ «الأنباء» عن قرارها بعدم خوض السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، وأوضحت قائلة: قررت التوقف هذا العام وعدم المشاركة في أي عمل درامي، فبعد النجاح الذي حققه مسلسل «خيانة وطن» الذي عرض في الموسم الدرامي الماضي، قررت ألا أتسرع حتى أجد العمل والدور المناسب، لأنني ابحث عن مسلسل على نفس المستوى ويحمل قوة في المضمون كذلك، وهذا الأمر ليس من السهل توافره.



كما لفتت هيفاء إلى ان التوقف هذا العامل يشمل الناحية الانتاجية والتمثيلية بالنسبة لها. وأكدت ان ضيق الوقت هو الذي صعب عملية تنفيذ جزء ثان من مسلسل «خيانة وطن» هذا العام.

ومن ناحية المسرح أبدت هيفاء ترددها في تقديمه هذا الموسم كذلك، معتبره ان الفرصة الكبرى في حال تقديمها عملا على الخشبة ستكون بإعادة تقديم مسرحية «ملكة الثلج».