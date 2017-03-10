بخلاف ما نشر على الموقع الرسمي لمهرجان فاس للموسيقى الروحية، نفت الفنانة المغربية أسماء لمنور خبر مشاركتها فيه، عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، جاء فيها: «لقد تم نشر إعلان عن مشاركتي في مهرجان فاس للموسيقى الروحية في الموقع الرسمي للمهرجان، قبل توقيع أي عقد أو اتفاق يخول لإدارة المهرجان الإعلان عن المشاركة».

وأضافت: «بسبب عدم جديتهم في التعامل مع إدارة أعمالي، قررت أن أعتذر من جمهوري عن لقائهم في مهرجان فاس، كما أنني لا أنوي مقاضاة الجهة المنظمة على الأمر غير المقبول، في انتظار تقديم اعتذار من قبلهم على عدم الاحترافية في التعامل».

وتساءلت: «أعلم شديد العلم أن الجمهور المغربي يقدر الفنان المغربي، وسوف يتفهم موقفي من رفض التعامل معي بهذا التساهل، كما أتساءل: لو قامت إدارة المهرجان بنفس الفعل مع فنان أجنبي فكيف ستكون العاقبة؟».