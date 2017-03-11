أكدت الفنانة يسرا اللوزي أنها ستتواجد في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «الحلال» مع الفنانة سمية الخشاب، حيث ستجسد شخصية فتاة شعبية لأول مرة، الأمر الذي تعتبره بمنزلة التحدي الجديد بالنسبة لها، معربة عن قلقها من طبيعة الدور، رغم أنها تراهن عليه وتسعى الى تقديمه بشكل جيد ومقنع للمشاهد على الشاشة.

وحول تقديم الجزء الثاني من مسلسل «بنات سوبر مان» الذي عرض في رمضان الماضي، قالت انه ليس هناك أي جزء جديد حتى الآن، لكنها لن تمانع المشاركة فيه لو وجد، لكونه حصد رد فعل جيد من الجمهور، لكنها ستفضل عرضه خارج السباق الرمضاني.

وفي السينما، تحدثت اللوزي عن فيلمها الأخير «فين قلبي» الذي طرح خلال موسم إجازة نصف العام، حيث أعربت عن سعادتها برد فعل الجمهور عن الفيلم، مشيرة إلى أن الفيلم على الرغم من طبيعته الكوميدية الا انه يحمل جوانب أخرى متعددة مرتبطة بالمواقف التي تحدث من إقامة الزوجتين بنفس المنزل، بالإضافة إلى عناصر التشويق الموجودة في العمل.